İngiltere Başbakanı May: Brexit Öncesi Seçim Ulusal Çıkarlara Uygun Değil

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılacağı tarih olan 2019 yılının Mart ayı öncesi yapılacak bir genel seçimin, "ulusal çıkarlara uygun olmayacağını" söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lider kadrosu, AB ile Brexit müzakerelerinin tıkanma görüntüsü vermesi ile birlikte erken genel seçimi gündeme getirdi.

Birleşmiş Milletler görüşmelerine katılmak üzere New York'a giden May ise yolda gazetecilere yaptığı açıklamada, Brexit'i (İngiltere'nin AB'den çıkışı) tamamlamaya odaklandığını söyledi.

May, "İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmadan bir seçim olmayacağına söz verebiliyor musunuz?" şeklindeki soruya ise, "Ben Avrupa ile ulusal çıkarları gözeten bir anlaşma yapmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

Theresa May, "AB'den anlaşma yapmadan ayrılmak, kötü bir anlaşma ile ayrılmaktan iyidir." görüşünü de tekrarladı.

AB ile İngiltere arasında geçen hafta sonu yapılan görüşmeler sonunda iki taraf masadan gergin şekilde ayrıldı.



'2. referandum dahil 'tüm seçenekler masada"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirvesnin ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin planı işe yaramaz" demişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise AB'nin kendilerine kabul edemeyecekleri iki öneriyle geldiğini söyledi.

Theresa May bu önerileri, İngiltere'nin Avrupa Ekonomik Alanı'nda ve Gümrük Birliği'nde kalması ya da AB ile ülkesi arasında sadece bir serbest ticaret anlaşması imzalanması olarak sıraladı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise Brexit görüşmelerinin geldiği nokta ile ilgili siyasi duruşunu, "genel seçim yapılması sağlanamazsa, aralarında yeni bir referandum için kampanya yapmak da dahil masada kalan tüm seçenekler desteklenmeli" olarak belirledi.