İngiltere Başbakanı Johnson: Zirveyi geride bıraktık, kapsamlı haftaya açıklanacak
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İngiltere Başbakanı Johnson: Zirveyi geride bıraktık, kapsamlı haftaya açıklanacak

İngiltere Başbakanı Johnson: Zirveyi geride bıraktık, kapsamlı haftaya açıklanacak
30.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:25

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin koronavirüs salgınında zirve noktasını geride bıraktığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin koronavirüs salgınında zirve noktasını geride bıraktığını söyledi. Johnson önümüzdeki hafta, okulların açılmasına ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik kapsamlı bir planı kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.

Koronavirüse yakalanıp iyileşmesi sonrası ilk kez Başbakanlık'taki günlük basın brifingini yöneten Johnson, "Hastalık yatay seyre geçti" dedi, açıklayacağı planın işe nasıl gidilebileceğine ve ofislerde çalışma ortamının nasıl daha güvenli olacağına yönelik ayrıntıları da içereceğini belirtti.

Hastalığı nedeniyle görevini bir süre yerine getiremediği için özür dileyen Johnson, "yokluğunda herkesin iyi iş çıkardığını" belirtti.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) personeline de teşekkür eden Johnson, ülkede koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının da 24 saatte 676 artarak 26 bin 711'e yükseldiğini açıkladı.

İngiltere'de dünden itibaren bakımevlerinde koronavirüsten hayatlarını kaybedenlerin sayıları da açıklanıyor.

'Önümüzde parlayan güneş ışığını görüyoruz'

Başbakan Johnson'ın ısrarla vurguladığı nokta ise sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilirken, "ikinci bir salgın riskinin kesinlikle alınmaması" gerektiği oldu.

Boris Johnson, "Zirve noktasını geride bıraktık. Sanki Alp Dağları'ndaki dev bir tüneli geride bırakmış gibiyiz. ve şimdi önümüzde parlayan güneş ışığını görüyoruz. Bu noktada kontrolü kaybetmememiz, ikinci ve daha büyük bir dağla karşılaşmamamız hayati önem taşıyor" dedi.

'Maske takılması faydalı olur'

Johnson ayrıca sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasının ardından da maske takılmasının faydalı olacağını belirterek, "İnsanlar böylece güvenle işe gidebilirler" diye konuştu.

İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları 23 Mart'ta açıklanmıştı.

Kısıtlamalar daha sonra 7 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

İngiltere halen dünyada koronavirüs vaka sayısında beşinci, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısında ise ABD ve İtalya'nın arkasında üçüncü sırada.


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