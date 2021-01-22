İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon daha ölümcül olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon daha ölümcül olabilir

22.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:41
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon daha ölümcül olabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun, daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu söyledi.

Yeni virüs tehditlerine karşı hükümete danışmanlık yapan bir kurum tarafından yapılan sunumda ortaya konulan verilerin farklı bilim insanları tarafından değerlendirmeye alındığı da kaydedildi.

Elde edilen verilerin henüz ön değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Mutasyonla ilgili yapılan çalışmalar, bu türün daha hızlı bulaş özelliği olduğunu ortaya koymuştu.

50'den fazla ülkeye yayıldı

Virüs mutasyonu ilk olarak Eylül ayında İngiltere'nin güneydoğusunda Kent şehrinde tespit edilmişti. O tarihten sonra Ada genelinde dominant tür haline gelmiş, 50'den fazla ülkeye yayıldığı tespit edilmişti.

Koronavirüs basın toplantısında konu ile ilgili açıklama yapan Başbakan Johnson, "Daha hızlı yayılmanın yanında, bazı kanıtlar virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Johnson ülkenin sağlık sisteminin yaşadığı büyük baskının nedeninin "ağırlıkla" yeni mutasyon yüzünden olduğunu da söyledi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci
Spor Ömer Ali Serdar Aziz Ünal Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Konya Joe Biden Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon daha ölümcül olabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 20:49:10. #1.15#
title