İngiltere Başbakanı Johnson, ülkelerin tek başına Taliban hükümetini tanımamasını istedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki yeni hükümetin tanınmasının ülkelerin tek başına alacakları kararlarla değil uluslararası temelde gerçekleşeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki yeni hükümetin tanınmasının ülkelerin tek başına alacakları kararlarla değil uluslararası temelde gerçekleşeceğini söyledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Johnson, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile telefonda Afganistan'daki durumu görüştü.

İngiliz Başbakan, Afganistan ve bölgede insani felaketi önlemek için uluslararası ortaklarla çalışma sözü verdi.

Afganistan'daki yeni hükümetin tanınmasının tek taraflı değil uluslararası temelde gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Johnson, Taliban hükümetinin meşruiyetinin, insan hakları ve kapsayıcılık konusunda uluslararası kabul görmüş standartları desteklemesine bağlı olacağını vurguladı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen