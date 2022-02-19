Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson: "Ukrayna'nın işgali demokratik bir devletin yıkılmasına yol açacaktır"

- İngiltere Başbakanı Johnson: " Ukrayna'nın işgali demokratik bir devletin yıkılmasına yol açacaktır"

MÜNİH - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısında bulunurken, "Ukrayna işgal edilirse, demokratik bir devletin yıkımına tanık olacağız, bu tüm dünya için bir tehdit" dedi.

Ukrayna ve Rusya krizini müttefiklerle görüşmek üzere Münih Güvenlik Konferansı'na katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik bir saldırının hala muhtemel göründüğüne yönelik uyarıda bulunurken, "Başkan Putin'in ne yapmak istediğini tam olarak bilmiyoruz ama alametler korkunç. Ukrayna işgal edilirse, demokratik bir devletin yıkımına tanık olacağız. Ukrayna'nın muhtemel işgali tüm dünyada şok etkisiyle yankılanacaktır ve dünya için aşırı bir tehlike unsuru olacaktır. Avrupa'da olabilecek bir savaşın eşiğinde olduğumuz için tarihin çok tehlikeli bir anında duruyoruz. Bu konferanstaki herkes Ukrayna'ya destek ve dayanışma için birlik içinde durmak istiyor. Bu anın ciddiyetini hafife almamalıyız" dedi.

"En ağır yaptırımları uygulayacağız"

Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya egemenliklerini korumaya yardımcı olacağına dair güvence vererek, Batılı müttefikleri "birlikte güçlü durmaya" çağırdı. Johnson, "Batılı bakanlar olarak Kiev'i ziyaret ettiğimizde, Ukrayna halkına ve liderlerine egemenliklerinin ve bağımsızlıklarının tamamen arkasında durduğumuz dair güvence verdik. İngiltere her zaman dünya çapında özgürlük ve demokrasi için ayağa kalkacaktır. Eylemlerimiz, sözlerimizde kararlı olduğumuzu gösteriyor" dedi. Johnson ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumu için "müttefiklerle birlikte en ağır yaptırım paketini uygulamaya hazırız" şeklinde konuştu.

"Çok geç olmadan gerilim düşürülmelidir"

İngiltere Başbakanı Johnson açıklamasının devamında, "Bir nesil özgürlüklerden sonra, şimdi bir nesil kan dökülmesine ve sefalete karşıyız. Şu anda felaketi önlemeli ve sağduyunun hakim olmasını sağlamalıyız. Rusya, bu felaket girişiminden kesinlikle hiçbir şey kazanamayacak ve her şeyi kaybedecektir. Bu nedenle Moskova'yı çok geç olmadan gerilimi düşürmeye çağırıyorum" dedi.

"Rusya'dan sahte bahanelerin geleceğini biliyorduk"

Batılı müttefiklerin Rusya tarafından hazırlanmış bir sahte işgal bahanelerine karşı hazır olduklarını söyleyen Johnson, Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiği iddiasına atıfta bulunarak, "Ukrayna hakkında bir dizi yalan iddialara karşı hazırdık. Bunun geleceğini biliyorduk, daha önce de gördük ve bu oyunlara kimsenin aldanmaması gerekir" dedi. Johnson ayrıca, diplomasinin başarılı olmasını umduğunu söyleyerek dünyanın Rus tehdidine karşı dürüst olması gerektiğini belirtti. Johnson, yaptırımların Rus saldırganlığını caydırmak için yeterli olmayabileceğini de ifade etti.