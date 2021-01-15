İngiltere Başbakanı Johnson: Tüm dünyaya seyahat koridorları kapanıyor
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İngiltere Başbakanı Johnson: Tüm dünyaya seyahat koridorları kapanıyor

15.01.2021 22:28 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:32
İngiltere Başbakanı Johnson: Tüm dünyaya seyahat koridorları kapanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında Pazartesi günü tüm dünyaya seyahat koridorlarının kapatılacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında Pazartesi günü tüm dünyaya seyahat koridorlarının kapatılacağını açıkladı. Johnson, kararın virüsün henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle alındığını belirtti.

İngiltere'de koronavirüs hayatı kısıtlamaya devam ediyor. Kritik vaka artışları ve can kayıpları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında tüm seyahat koridorlarının Pazartesi yerel saatle sabah 04.00'ten itibaren kapatılacağını duyurdu. Johnson, kararın virüsün henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle alındığını ekledi. Öte yandan, ülkeye giriş yapmak üzere gelen kişilerin giriş yapmadan 72 saat öncesinde negatif test sonucu almış olmaları gerektiğini ifade eden Johnson, 10 gün karantina kuralının da geçerli olacağını açıkladı.

ÜLKE ÇAPINDA HASTANELERDE 37 BİN HASTA VAR

Başbakan Johnson, ülke çapındaki hastanelerde 37 bin hastanın bulunduğu duyurdu. Kanser tedavilerinin ertelendiğini belirten Johnson, ambulansların yoğun mesai yaptığını ve yoğun bakımdaki hastaların bitişik yataklarda kaldıklarını ifade etti. 'Evde kalın' çağrısını yineleyen Johnson, "Şu an ulusal kararlılığımızın ve bireysel çabalarımızın en ufak bir gevşemesinin zamanı değil. Lütfen evde kalın" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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