İngiltere Başbakanı Johnson: Salgının ilk birkaç hafta ve ayında koronavirüsü anlamadık
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BBC

İngiltere Başbakanı Johnson: Salgının ilk birkaç hafta ve ayında koronavirüsü anlamadık

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs salgınının baş gösterdiği "ilk birkaç hafta ve ayda" hükümetin virüsü anlamadığını kabul etti.

İngiltere Başbakanı Johnson: Salgının ilk birkaç hafta ve ayında koronavirüsü anlamadık
25.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 25.07.2020 01:00

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs salgınının baş gösterdiği "ilk birkaç hafta ve ayda" hükümetin virüsü anlamadığını kabul etti.

BBC politika editörü Laura Kuenssberg'e konuşan Johnson, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların çok geç başlayıp başlamadığı sorunun da "çok açık sorular" olduğunu kaydetti.

Johnson ayrıca "çıkarılacak dersler" olduğunu belirterek, "bakanlar bazı şeyleri daha farklı yapabilirdi" dedi.

Muhalefetteki İşçi Partisi, hükümeti koronavirüs krizini "kötü yönetmekle" suçluyor.

İngiltere'de salgında ölenlerin sayısı 45 bini aşarken, toplam vaka sayısı da 300 bine yaklaştı.

Başbakan Johnson geçen hafta pandemi konusunda "bağımsız" bir soruşturma başlatılacağı sözü vermiş, ancak zamanı ve kapsamı konusunda herhangi bir detay paylaşmamıştı.

Johnson daha önceki bir konuşmasında, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda "doğru zamanda doğru kararlar aldığını" ifade etmişti.

Ancak başbakanlık görevine gelmesinin birinci yılı sebebiyle verdiği röportajda Johnson, "(Virüsü) ilk birkaç hafta ve ayda anlamış olmayı isteyeceğimiz şekilde anlamadık" dedi ve ekledi:

"Ve bence, muhtemelen, en başta göremediğimiz tek şey onun belirti göstermeden insandan insana yayılımının boyutlarıydı."

İngiltere Mart ayında sokağa çıkma kısıtlamaları getirmişti ancak hükümetin süreci iyi yönetemediğini savunanlar bu kararın geç alındığını ve can kayıplarına neden olduğunu söylüyor.

Johnson, "Belki bazı şeyleri daha farklı yapabilirdik ve tabii ki zaman içerisinde neyi farklı yaptığımızı ya da yapabileceğimizi anlayacağız" dedi.

Başbakan Johnson Nisan ayında Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü.

Hastaneden taburcu olduktan sonra Johnson, "Sağlık çalışanlarına hayatımı borçluyum" demişti.

BBC
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