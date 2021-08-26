İngiltere Başbakanı Johnson: "Saldırılara rağmen tahliyelere devam edeceğiz"
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İngiltere Başbakanı Johnson: "Saldırılara rağmen tahliyelere devam edeceğiz"

İngiltere Başbakanı Johnson: 'Saldırılara rağmen tahliyelere devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kabil'deki bombalı saldırıların ardından yaptığı açıklamada, saldırılara rağmen İngiltere'nin Afganistan'dan tahliyelere devam edeceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kabil'deki bombalı saldırıların ardından yaptığı açıklamada, saldırılara rağmen İngiltere'nin Afganistan'dan tahliyelere devam edeceğini belirtti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde meydana gelen patlamaların ardından acil durum komite toplantısını (COBRA) düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Johnson, havalimanı bölgesindeki "barbar" terör saldırısına rağmen İngiltere'nin Afganistan'dan tahliyelere devam edeceğini belirtti. Johnson, Birleşik Krallık güçlerinin bu saldırılara bir cevap olarak, operasyonları yarıda kesmeyeceğini ifade etti.

Johnson, patlama nedeniyle can kayıplarının olduğunu belirterek, ne yazık ki ABD ordusu üyelerinin ve çok sayıda Afgan'ın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Operasyonlar ile buna hazırdık"

Johnson, "Bu terör saldırısı tehdidinin Pitting Operasyonunda, çalıştığımız zorluklardan biri olduğunun altını çizmek istiyorum. Operasyonlar ile buna hazırdık ve bunun hazırlanmıştık" ifadelerini kullanarak, operasyonlara devam edileceğini vurguladı.

Johnson, "Ancak bu saldırı, kalan saatlerde mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde devam etmenin önemini açıkça gösteriyor. Biz de bunu yapacağız" diyerek, İngiltere'ye tahliye edilmeye uygun olan kişilerin olabildiğince hızlı tahliye edilmesi için Kabil'deki Birleşik Krallık güçlerinin çalıştığını belirtti.

"Tahliyelere zaman çizelgesine göre devam edilecek"

Johnson, "Ordu, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve orada bulunan sınır kuvvetleri ekipleri ile olabildiğince hızlı olarak insanları tahliye etmeye devam edeceğiz" dedi. Johnson, tahliyeler için "son ana kadar" devam edileceğini belirterek, "Bu aşamadan sonra Taliban'ın Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilere izin vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Johnson hükümetin acil durum toplantısında, tahliye programının mevcut zaman çizelgesine göre ve yürütülen şekilde devam etmesi gerektiği kararına varıldığını bildirerek, tahliye için uygun olanların büyük çoğunluğunun Afganistan'dan çıkarıldığını ekledi.

"Tahliyelerden sonra siyasi süreç başlayacak"

Johnson, İngiltere'nin acil önceliğinin "tahliye sürecini bitirmek olduğunu" belirterek, ardından G7 ve NATO'daki ülkelerle ikinci aşamaya geçerek, Taliban'la siyasi ilişki sürecini başlatmaya çalışmak istediğini ifade etti. Johnson, Afganistan halkı için daha kapsayıcı bir gelecek ve temsili bir hükümet istediğini açıkladı. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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