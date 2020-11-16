İngiltere Başbakanı Johnson, sağlığının iyi olduğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere Başbakanı Johnson, sağlığının iyi olduğunu açıkladı

16.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:30
İngiltere Başbakanı Johnson, sağlığının iyi olduğunu açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, karantinada sağlığının iyi olduğunu ve görevine görüntülü bağlantı ile devam edeceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, karantinada sağlığının iyi olduğunu ve görevine görüntülü bağlantı ile devam edeceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit Ticaret anlaşmasının görüşmeleri devam ederken, Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) ile mücadele ediyor. Başbakan Johnson dün yaptığı açıklamada, Perşembe günü görüştüğü Milletvekili Lee Anderson'ın Covid-19 testinden pozitif sonuç almasının ardından Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) 2 hafta karantina tavsiyesine uyarak kendini karantinaya aldığını bildirmişti. Johnson bugün sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü olarak yaptığı açıklamada, "Sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum. Antikor patlaması yaşıyorum. Görüntülü iletişim programları üzerinden daha konuşulacak çok şey var" ifadelerini kullandı. Başbakan Johnson'ın görüntülerde şık giyimi ve güler yüzlü tavırları ise dikkat çekti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı basın açıklamasında, "Başbakan Johnson iyi durumda ve enerji dolu. Hiç şüphem yok ki, bu hafta görevini görüntülü iletişim programları üzerinden devam edecektir" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce Mart ayında Covid-19'a yakalandığı sıra hastalığını ciddiye almadan görevine devam etmeye çalışmıştı. Bunun ardından Johnson'ın durumu ağırlaşarak yoğun bakımda oksijen maskesi kullanmak zorunda kalarak, neredeyse 1 aya yakın bir süre görevinden uzak kalmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Yüzde 14-15 bandındayız
Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Yüzde 14-15 bandındayız
İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur
İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur
Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Lütfi Elvan İlham Aliyev Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Teoman Sibel Can Demet Akalın
Spor Ozan Kabak Cenk Tosun Deniz Türüç Ersun Yanal Lewis Hamilton
Daha Fazla Kız Çocuk Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Başbakanı Johnson, sağlığının iyi olduğunu açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 17:30:40. #1.14#
title