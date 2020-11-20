İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti

20.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:20
İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bakanlık personeline kaba davrandığı iddialarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan İçişleri Bakanı Priti Patel'e destek verince, soruşturmayı yürüten danışmanı istifa etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bakanlık personeline kaba davrandığı iddialarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan İçişleri Bakanı Priti Patel'e destek verince, soruşturmayı yürüten danışmanı istifa etti.

Rapordaki bulguları Johnson tarafından reddedilen Alex Allan, "Patel'in davranışlarının zorbalık olarak tanımlanabileceğini" söyledi.

Patel ise "davranışlarıyla geçmişte insanları üzdüğü için" üzgün olduğunu söyledi.

İngiltere'de normalde davranış kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen bakanların istifa etmeleri bekleniyor.

Geçmişte, kuralları ihlal ettiği sonucuna varılan herhangi bir bakanın görevine devam ettiği bir örnek yok.

Johnson raporu açıklamadı

Bakanlıkta bazı görevlilerin kötü muameleye maruz kaldıkları iddialarının ardından Mart'ta başlatılan soruşturma yaz aylarında tamamlanmış ancak Boris Johnson raporu kamuoyuna açıklamamıştı. Yasalar, Başbakanı raporu açıklamaya mecbur kılmıyor.

Ancak BBC ve bazı başka medya kuruluşlarının raporda Patel'in kurallara aykırı davrandığı tespitinin yer aldığını duyurmasından sonra Başbakanlık'tan bir açıklama yapılarak Başbakan'ın Patel'e "güveninin tam olduğu" belirtildi.





Soruşturma, Patel'den kötü muamele gördüğünü öne süren üst düzey bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinin Şubat sonunda istifa etmesinden sonra başlatılmıştı. Patel'in bakanlıkta bir "korku ortamı" yarattığını söyleyen Philip Rutnam adlı yetkili hükümete dava açmıştı.

Rapor Patel'in İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Çalışma Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma bakanlığı yaptığı dönemleri kapsıyor.

'Kötü muamele sonrası intihar girişimi'

Priti Patel'in Ekim 2015'te Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde hakarete uğradığı söylenen bir çalışanın aşırı dozda ilaç alarak intihara kalkıştığı öne sürülmüştü.

Bu çalışanın daha sonra devletten 25 bin sterlin tazminat aldığı ortaya çıkmıştı.

Başbakan'ın başdanışmanı Dominic Cummings ve İletişim Direktörü Lee Cain de geçen hafta istifa etmişti.

BBC

İlgili Haberler

Karantina kurallarını ihlal eden İngiltere Başbakanı Johnson'un başdanışmanı Cummings, istifa etti
Karantina kurallarını ihlal eden İngiltere Başbakanı Johnson'un başdanışmanı Cummings, istifa etti
Dominic Cummings: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın uzun süredir tartışılan başdanışmanı bu yıl görevinden ayrılıyor
Dominic Cummings: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın uzun süredir tartışılan başdanışmanı bu yıl görevinden ayrılıyor
İngiltere Başbakanı Johnson kendini karantinaya aldı
İngiltere Başbakanı Johnson kendini karantinaya aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Alişan Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 17:21:37. #1.15#
title