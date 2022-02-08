İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanya Başbakanı Simonyte'yle görüştü
AA, Bilal Acar - Güncel
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Litvanya Başbakanı Simonyte ve beraberindeki ekibin Başbakanlık Ofisinden çıkışı LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte'yle görüştü.
Litvanya Başbakanı Simonyte ve beraberindeki ekibin Başbakanlık Ofisinden çıkışı
LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte'yle görüştü.