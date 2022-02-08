İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanya Başbakanı Simonyte'yle görüştü - Haberler
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İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanya Başbakanı Simonyte'yle görüştü

AA, Bilal Acar - Güncel
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Litvanya Başbakanı Simonyte ve beraberindeki ekibin Başbakanlık Ofisinden çıkışı LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte'yle görüştü.

Litvanya Başbakanı Simonyte ve beraberindeki ekibin Başbakanlık Ofisinden çıkışı

LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte'yle görüştü.

İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanya Başbakanı Simonyte'yle görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanya Başbakanı Simonyte'yle görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanya Başbakanı Simonyte'yle görüştü

AA / Bilal Acar - Güncel

Boris Johnson, Başbakanlık, Litvanya, Güncel, Haber

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