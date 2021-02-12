İngiltere Başbakanı Johnson, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson görüşmede, Dibeybe'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken, İngiltere'nin Libya'daki siyasi sürece verdiği desteği yineledi.

Johnson, Ekim 2020'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını uygulamaya ve kamu hizmetleri ile idareyi iyileştirmeye çalışan yönetime desteğini sundu.

Dibeybe ise Libyalıları bir araya getirme ve ülkeyi istikrara kavuşturma niyetini ifade ederken, bunun çabasında İngiltere'nin yanı sıra uluslararası toplumumun olası yardımlarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Johnson ve Dibeybe, yakın teması sürdürmeyi kararlaştırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde geçen 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen