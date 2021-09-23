İngiltere Başbakanı Johnson: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz - Haberler
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İngiltere Başbakanı Johnson: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iklim değişikliğine dikkat çekerek, 'Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz' dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iklim değişikliğine dikkat çekerek, 'Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz' dedi.

Başbakan Johnson, insanlığın dünyaya yıkım getirdiğine dikkat çekti ve dünyanın 'zarar verilemez bir oyuncak' olmadığının altını çizdi. Johnson, 'Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz. İki aydan kısa bir süre içinde, 40 günden biraz fazla bir süre içinde, öğrenip olgunlaşabildiğimizi ve nihayet sadece gezegenimize değil kendimize verdiğimiz yıkımın sorumluluğunu üstlenebildiğimizi göstermeliyiz. İnsanlığın büyüme zamanıdır. Bilim insanlarının uyarılarına kulak vermemizin zamanı geldi. Dünya zarar görmez bir oyuncak değildir' dedi.

'ZAMANIMIZ OLDUKÇA KISA'

Johnson, COP26 Zirvesi'nin iklim değişikliğine yönelik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 'Bu nedenle COP26 Zirvesi insanlık için bir dönüm noktasıdır. Olgunluğa, harekete geçecek bilgeliğe sahip olduğumuzu göstermeliyiz. Bunu da yapabiliriz. Yeşil sanayi devrimi için araçlara sahibiz. Ama zamanımız oldukça kısa' dedi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA GEÇİŞ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte New York'a gelen Emine Erdoğan, ürkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) 'Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü' başlıklı konferansta yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş çağrısında bulunmuştu. Emine Erdoğan, 'Temiz teknoloji, yeşil enerji ve orman alanlarının genişletilmesi gibi çözümleri mutlaka devreye sokmalıyız. Bilhassa enerji sektöründe devrimsel nitelikte dönüşümler yapılmalı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, bir sosyal sorumluluk projesi değil, zorunluluktur' demişti.

İngiltere Başbakanı Johnson: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz

İngiltere Başbakanı Johnson: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz

İngiltere Başbakanı Johnson: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz

İngiltere Başbakanı Johnson: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz
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