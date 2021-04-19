İngiltere Başbakanı Johnson, korona nedeniyle Hindistan ziyaretini iptal etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan korona virüs vakaları nedeniyle Hindistan ziyaretini iptal etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan korona virüs vakaları nedeniyle Hindistan ziyaretini iptal etti.

Dünya genelinde en çok korona virüs vakasının kaydedildiği ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Hindistan'da salgında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Ülkedeki korona virüs salgını nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson önümüzdeki hafta planlanan Hindistan ziyaretini iptal etti. Johnson'un Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden korona virüs salgın durumu nedeniyle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson önümüzdeki hafta Hindistan'ı seyahat edemeyecek. Onun yerine Başbakan Johnson, Hindistan Başbakan Narendra Modi ile iki ülke arasında gelecekteki işbirliğine ilişkin görüşecek" ifadesini kullandı.

Ziyaretin iptal kararının karşılıklı olarak alındığını açıklayan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, "İki lider Hindistan-İngiltere ortaklığını en yüksek seviyeyi ulaştırmaya ve yakın temas halinde kalmaya büyük bir önem veriyor. İki lider, bu yıl içinde yüz yüze bir toplantı yapmayı planlıyorlar" dedi.

Öte yandan, Johnson Ocak ayında da aynı gerekçe nedeniyle Hindistan ziyaretini ertelemişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı