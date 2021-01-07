İngiltere Başbakanı Johnson, Kongre binasına saldırı nedeniyle Trump'ı kınadı
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İngiltere Başbakanı Johnson, Kongre binasına saldırı nedeniyle Trump'ı kınadı

07.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 21:56
İngiltere Başbakanı Johnson, Kongre binasına saldırı nedeniyle Trump'ı kınadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "seçimler konusunda şüphe uyandırmasının" tamamen yanlış olduğunu belirterek, "İnsanları, Kongre binasında yaptıkları gibi utanç verici şekilde davranmaya teşvik etmeyi kayıtsız şartsız kınıyorum.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "seçimler konusunda şüphe uyandırmasının" tamamen yanlış olduğunu belirterek, "İnsanları, Kongre binasında yaptıkları gibi utanç verici şekilde davranmaya teşvik etmeyi kayıtsız şartsız kınıyorum." dedi.

Johnson, Başbakanlık ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında sorulması üzerine, Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ne girmesini değerlendirdi.

ABD'nin kendisi için özgürlük ve demokrasi fikirlerini temsil ettiğini söyleyen Johnson, "İnsanları Kongre binasına saldırmaya teşvik etmenin ve şimdiye kadar Başkanın (Trump) özgür ve adil bir seçimin sonucu konusunda sürekli olarak şüphe uyandırmasının tamamen yanlış olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın bu konuda söylediklerinin de tamamen yanlış olduğunu kaydeden Johnson, "İnsanları Kongre binasında yaptıkları gibi utanç verici şekilde davranmaya teşvik etmeyi kayıtsız şartsız kınıyorum." ifadesini kullandı.

Johnson, Joe Biden'ın galibiyetinin tescil edilmesinden ve "demokrasinin galip gelmesinden" çok memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

"Trump'ın yorumları, doğrudan şiddete yol açtı"

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel de gün içinde yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın yorumları doğrudan şiddete yol açtı ve şu ana kadar bu şiddeti kınamadı." demişti.

Dün Trump'ın destekçileri, Kongre'nin Biden'ın zaferini tescil edeceği oturum sırasında gösteri düzenleyerek polisle çatışmıştı.

Polis barikatını aşan göstericiler, binaya girmiş ve olaylar sırasında biri kadın en az 4 kişi öldürülmüştü.

Trump ve siyasi müttefikleri, Biden'ın seçimi hileyle kazandığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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