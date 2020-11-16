İngiltere Başbakanı Johnson kendisini karantinaya aldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Test ve Takip Sistemi'nde kayıtlı, Kovid-19 testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği ve bu nedenle kendisini izole etmesi konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Boris Johnson'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir Kovid-19 belirtisi taşımadığı bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, Johnson'ın kendisini karantinaya aldığı ve çalışmalarına Başbakanlık Ofisinden devam edeceği kaydedildi.

İngiltere'deki kurallara göre, daha önce Kovid-19 tedavisi görenler karantina uygulamasından muaf tutulmuyor. Test ve Takip Sistemi'nin haber vermesi üzerine kişilerin testleri negatif çıksa bile en az 2 hafta süreyle karantinaya girmeleri gerekiyor.

27 Mart'ta Başbakan Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmış, 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Oksijen desteği verilen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. İngiliz Başbakan, 12 Nisan'da taburcu edilmiş ve yaklaşık 2 hafta sonra da görevine dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar