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İngiltere Başbakanı Johnson kabinede değişikliğe gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İngiltere Başbakanı Johnson kabinede değişikliğe gidiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kabine değişikliği yapacağı açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kabine değişikliği yapacağı açıklandı.

Başbakanlık kaynakları, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kabine değişikliği yapacağını ifade etti. İsmi açıklanmayan yetkili, "Başbakan öğleden sonra tüm ülkeyi birleştirmek ve bir araya getirmek için atamalar yapacak" dedi.

Başbakan Johnson'un haftalık konuşmasını gerçekleştirirken Eğitim Bakanı Gavin Williamson ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın olmaması ise, her iki bakanın görevden alınacağı iddialarını gündeme getirdi. - LONDRA

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Haber: İngiltere Başbakanı Johnson kabinede değişikliğe gidiyor - Haberler
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