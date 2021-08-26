İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'den tahliyelere devam edeceklerini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'den tahliyelere devam edeceklerini söyledi

İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'den tahliyelere devam edeceklerini söyledi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamayı "barbarca terör saldırısı" olarak niteledi ve ülkesinin tahliye operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamayı "barbarca terör saldırısı" olarak niteledi ve ülkesinin tahliye operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Johnson, Acil Durum Kabine Toplantıları (COBRA) kapsamında Afganistan'daki durumun ele alınmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Boris Johnson, "Barbarca bir terör saldırısı olduğunu, Kabil Havalimanında ABD ordusu üyelerinin hayatını kaybettiğini, Afgan kayıpların da olduğu bir dizi saldırı olduğunu doğrulayabilirim. ABD ve Afganistan halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

Havalimanındaki saldırının ardından tahliye operasyonlarının "mümkün olduğunca hızlı ve verimli" olması gerektiğine işaret eden Johnson, tahliyelerin son ana kadar devam edeceğini ancak sona gelindiğini belirtti.

Johnson, insanların büyük çoğunluğunun zaten tahliye edildiğini ve bunun tamamen olağanüstü bir çaba olduğunu kaydetti.

Taliban'ın planlanan 31 Ağustos çekilme tarihinden sonra insanların Afganistan'ı terk etmesine izin vermeye devam edeceğine inandığını vurgulayan Johnson, İngiltere'nin tahliye programına sahip olduğu zaman çizelgesine göre devam edeceğini bildirdi.

Başbakan, "fırsatçı terör saldırılarını" kınadığını ve bunların "aşağılık" olduğunu düşündüğünün altını çizdi, saldırının arkasında kimin olduğu sorusuna ise yorum yapmaktan kaçındı.

Kabil Havalimanında patlama

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Son dakika haberi: ABD medyası: Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askeri yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı
Son dakika haberi: ABD medyası: Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askeri yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı
Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti! Biden, günlük programını değiştirdi
Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti! Biden, günlük programını değiştirdi
Son dakika haber! Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Son dakika haber! Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hamid Karzai Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Arda Güler Burak Elmas Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'den tahliyelere devam edeceklerini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 20:45:09. #1.14#

title