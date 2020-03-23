İngiltere Başbakanı Johnson'ın koronaya yakalanması durumunda Dışişleri Bakanı Raab sorumluluk...
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Boris Johnson, İngiltere, Politika

İngiltere Başbakanı Johnson'ın koronaya yakalanması durumunda Dışişleri Bakanı Raab sorumluluk...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüsüne yakalanması durumunda ülkede önemli kararları alması için Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın göreve geleceği duyuruldu.

23.03.2020 21:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:57
İngiltere Başbakanı Johnson'ın koronaya yakalanması durumunda Dışişleri Bakanı Raab sorumluluk...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüsüne yakalanması durumunda ülkede önemli kararları alması için Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın göreve geleceği duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Sözcüsü James Slack yaptığı açıklamada, Başbakan Johnson'ın korona virüsüne yakalanması durumunda ülkede önemli kararları alması için Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın göreve geleceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Johson'ın korona virüsüne yönelik, "Bu, bir kuşağın karşı karşıya geldiği en büyük problemlerin başında geliyor. Toplumumuzun bir bölümünün artık korona virüsüne karşı bağışıklık kazanması gerekiyor" açıklamaları halkın tepkisine neden olurken, kendisinin korona virüsüne yakalanması durumunda İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın göreve geleceği belirtildi. Dışişleri Bakanı Raab'ın virüse yakalanması durumunda ise Başbakan Johnson'ın bakanlarından herhangi birine sorumluluk verme yetkisinin olacağı açıklandı.

Öte yandan, Johnson'ın korona virüsü semptomları taşımadığı ve öksürmeye başlayan Raab'ın da virüs testinin iki kez negatif çıktığı belirtildi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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