İngiltere Başbakanı Johnson'ın eski başdanışmanı Cummings, hükümeti Kovid-19'la mücadelede başarısızlıkla suçladı Açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson ve hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına geç tepki vermesi nedeniyle İngiliz halkını "feci şekilde başarısızlığa uğratmak"la suçladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson ve hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına geç tepki vermesi nedeniyle İngiliz halkını "feci şekilde başarısızlığa uğratmak"la suçladı.

Cummings, Kovid-19 salgın sürecinin ilk aylarının nasıl ele alındığına ilişkin Parlamento Komitesi önünde ifade verdi.

Milletvekillerine o dönemle ilgili kanıtlar sunduğu konuşmasında Cummings, Johnson ve hükümetini salgınla mücadelede başarısız politikaları dolayısıyla eleştirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin ilk raporların gelmeye başladığı 2020'nin ilk aylarında, hükümetin elinden geleni yapmadığını öne süren Cummings, Johnson'ın, Kovid-19'u Şubat 2020'de "bir korku hikayesi" olarak gördüğünü ve domuz gribi ile karşılaştırdığını anlattı.

Cummings, "Başbakan bunu yeni domuz gribi olarak nitelendirdi. Kesinlikle öyle olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

Donimic Cummings, Johnson'ın, o dönem Kovid-19'un "büyük tehlike" olduğunu düşünmediği için ekonomik zarar konusunda çok daha endişeli olduğunu iddia etti.

Kovid-19 salgınında yakınlarını kaybedenlerden özür dileyen Cummings, "Halkın bize en çok ihtiyacı olduğu anda hükümet başarısız oldu. Gerçek şu ki kıdemli bakanlar, yetkililer, benim gibi danışmanlar, böyle bir krizde halkın hükümetinden beklediği standartların feci şekilde gerisinde kaldı." dedi.

Eski başdanışman, hükümette Şubat 2020'nin son haftasına kadar salgın hakkında "herhangi bir aciliyet duygusu" olmadığının altını çizerek, Sağlık Bakanı Mart Hancock'un, toplantılarda insanlara yalan söylemek dahil en az 15 ila 20 mevzudan ötürü kovulması gerektiğini söyledi.

Cummings, başdanışmanlık yaptığı dönemde daha güçlü eylemler önermediği için de pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci