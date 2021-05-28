İngiltere Başbakanı Johnson'ın danışmanı Geidth'ten Başbakanlık Ofisi'ndeki tadilat hakkında açıklama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın danışmanı Lord Christopher Geidth, Johnson'ın Başbakanlık Ofisi'ndeki dairesinin tadilat giderlerini bağış paralarıyla karşıladığı iddiaları hakkında dairenin bazı masrafları için bir bağışçının finansman sağladığını fakat Johnson'ın bundan haberi...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın danışmanı Lord Christopher Geidth, Johnson'ın Başbakanlık Ofisi'ndeki dairesinin tadilat giderlerini bağış paralarıyla karşıladığı iddiaları hakkında dairenin bazı masrafları için bir bağışçının finansman sağladığını fakat Johnson'ın bundan haberi olmadığını söyledi.

İngiltere'de Seçim Komisyonu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'ndeki dairesinde yapılan tadilatın finansmanı hakkında resmi bir soruşturma başlatmıştı. Johnson'ın danışmanı Lord Christopher Geidth, Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'ndeki dairesinin tadilat giderlerini bağış paralarıyla karşıladığı iddiaları hakkında konuştu. Dairenin tadilatının hangi kaynaktan finanse edildiğini bilmediğini belirten Geidth, bakanlık yasasını ihlal etmediğini söyledi. Johnson'ın dairesinin bazı masrafları için bir bağışçının finansman sağladığını doğrulayan Geidt, Johnson'ın bundan haberi olmadığını ifade etti. Lord Geidt, geçtiğimiz yıl bahar aylarında başlayan tadilat sırasında Johnson'ın, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirterek, Johnson'ın masrafların nasıl ödeneceğine bakmadan işlerin devam etmesine izin verdiğini söyledi.

Lord Geidt yaptığı açıklamada, "Normal şartlar altında, Başbakan'ın Downing Caddesi'ndeki dairesinin yenilenmesine yönelik mali düzenlemeleri merak etmesi beklenir ancak Johnson, salgının ortasında işi idare etmek için durumu daha fazla sorgulamadan işlerin ilerlemesini basitçe kabul etti" dedi. Geidth hükümetin "baştan sona" kurallara bağlı kaldığını söyleyerek, tadilata yönelik herhangi bir "fedakar ve hayırsever amaçlardan başka çıkar ilişkisi olmadığını" sözlerine ekledi.

"Yıllık ödenekle finanse edilen işlerin dışındaki masrafları Başbakan karşıladı"

Resmi olarak Başbakan Johnson'ın devletten alabileceği hibenin yıllık 30 bin sterlin olduğu bilinirken, Downing Street'teki daire tadilatının son faturasının yaklaşık 90 bin sterlin olduğu öne sürülmüştü. Lord Geidth konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yıllık ödenekle finanse edilen işlerin dışında dairenin daha geniş kapsamlı tadilat masraflarının şahsen Başbakan tarafından ödendiğini belirtti.

Soruşturma devam ediyor

Bakanlık yasalarına göre İngiltere'de bir politikacı veya siyasi partinin, bağışçılardan hediye veya para kabul etmesi durumunda bu bilginin kamuya açıklanması beklenirken, Seçim Komisyonu, Johnson'ın daire tadilatının finansmanı hakkındaki soruşturmayı yürütmeye devam ediyor. Komisyon, eğer kuralların ihlal edildiğini tespit ederse, 20 bin sterline kadar para cezası verebilecek. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı