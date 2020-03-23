İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu
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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın en başından bu yana Brexit'e karşı olan ve muhalif görüşlerine açıklayan babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu.

23.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:30
İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit'e karşı olan ve muhalif görüşlerini açıklayan babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu.

79 yaşındaki Johnson'ın bu başvurusu kızı Rachel'ın yazdığı ve geçtiğimiz hafta yayınlanan kitapta ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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