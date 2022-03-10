İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü - Haberler

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İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in telefon görüşmesinde, Johnson'ın, Rusya'ya yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını taahhüt ettiği bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in telefon görüşmesinde, Johnson'ın, Rusya'ya yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını taahhüt ettiği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejimini eylemlerinden dolayı cezalandırmak için yeni sert yaptırımların yanı sıra İngiltere'nin devam eden askeri desteği için Johnson'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Rusya'ya geri adım attırmak için bu yaptırımları daha da sıkılaştırmayı taahhüt ettiğine işaret edilerek, ayrıca İngiltere'nin, kendisini savunması için Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatı sağlama konusunda yaptığı çalışmaları özetlediği kaydedildi.

İki liderin de Rus birliklerinin Mariupol'deki doğum hastanesine yaptığı korkunç saldırıyı ve Rus güçlerinin insani yardım koridorlarındaki ateşkes anlaşmalarına uymamasını kınadığı belirtilen açıklamada, "Başbakan Johnson, bunun Putin'in Uluslararası İnsancıl Hukuku umursamaz şekilde ihmal ettiğinin başka bir kanıtı olduğunu bildirdi." ifadesi kullanıldı.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Vladimir Zelenskiy, England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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