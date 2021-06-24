Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson: "İki doz aşı olanlar için seyahat kuralları gevşetilebilir"

Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki doz korona virüs aşısı olanlar için seyahat kurallarının gevşetilebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki doz korona virüs aşısı olanlar için seyahat kurallarının gevşetilebileceğini söyledi.

İngiltere hükümeti, korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan seyahat kısıtlamalarının gevşetileceğinin sinyallerini verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada, iki doz korona virüs aşısı olanlar için seyahat kurallarının gevşetilme planının "yolda" olduğunu söyledi. Johnson, iki doz aşı olmanın seyahatleri açmak için "gerçek bir fırsat" olduğunu ifade etti.

Johnson, şu anda yetişkin nüfusun yüzde 60'ından fazlasına iki doz, yüzde 83'üne ise ilk doz aşının uygulandığını ifade ederek, "Şu anda yapılacak en önemli şey ikinci doz aşınızı almak" dedi. Johnson, seyahat kısıtlamalarının gevşetileceğine dair açıklamalarda bulunmasına rağmen "bu yazın herhangi bir yaz gibi olmayacağını" da sözlerine ekledi.

Seyahat güncellemesi bekleniyor

Hükümetin korona virüs kısıtlamaları kapsamında belirlediği uluslararası seyahat koridorlarının bugün ilerleyen saatlerde güncellemesi bekleniyor. İngiltere hükümetinin trafik ışığı sistemiyle belirlediği uluslararası seyahat koridorlarında kırmızı, sarı ve yeşil listelerde ülkeler Covid-19 açısından güvenli olma derecelerine göre sıralanıyor. Bugün İngiltere basınında yer alan haberlere göre seyahat edilmesi "en güvenli" ülkelerin yer aldığı yeşil listenin genişletilmesi bekleniyor. İngiltere basınına göre Ibiza, Mallorca, Minorca Malta ve Balear Adaları'nın yeşil listeye taşınması bekleniyor. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı