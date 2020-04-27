İngiltere Başbakanı Johnson göreve döndü
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İngiltere Başbakanı Johnson göreve döndü

Korona virüs tedavisi gördükten sonra iyileşerek 22 gün sonra yeniden görevine dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson salgına yönelik yaptığı açıklamada, ""İkinci bir yükseliş riskinden kaçınmamız gerekiyor" dedi.

27.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:40
İngiltere Başbakanı Johnson göreve döndü

Korona virüs tedavisi gördükten sonra iyileşerek 22 gün sonra yeniden görevine dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson salgına yönelik yaptığı açıklamada, ""İkinci bir yükseliş riskinden kaçınmamız gerekiyor" dedi.

Korona virüs tespit edildikten sonra semptomlarının kötüleşmesiyle Londra'daki St. Thomas Hastanesinde yoğun bakıma alınan ve oksijen tedavisi uygulanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Nisan'da taburcu edilmesinin ardından bugün görevine döndü. Başbakan Johnson gerçekleştirdiği basın toplantısında görevinden uzakta olduğu için üzgün olduğunu belirtirken, yerine vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a ve İngiliz halkına teşekkür etti. Johnson, korona virüsün İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük zorluk olduğunu belirtip karşı karşıya kalınan sorunların büyüklüğüne değinirken, hastaneye başvuranların sayısının azaldığını açıkladı.

"İkinci bir yükseliş riskinden kaçınmamız gerekiyor"

Korona virüse karşı alınan kısıtlama kararlarının meydana getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle çıkış planlarını açıklaması beklenen Başbakan Johnson, tedbirlerin kademeli olarak azaltılacağını duyurdu. Başbakan Johnson, İngiltere'deki sosyal mesafenin ve kısıtlamaların ne zaman azaltılacağı konusunda kesin bir tarih olmadığını ifade etti. Johnson, "Sabırsızlığınızı anlıyorum ve endişenizi paylaşıyorum. Ancak özel sektör ve bu ülkenin fon sağlayıcılarının taahhüdü olmadan kamu hizmetlerine ve İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) ekonomik destek sağlanamayacak" şeklinde konuştu.

Johnson, kilitlemenin meydana getireceği uzun vadeli ekonomik sonuçları görebildiğini ve aciliyetinin önemli olduğunu bildiğini belirterek, "Ancak ikinci bir yükseliş riskinden kaçınmamız gerekiyor" dedi. İkinci bir dalganın sadece ölüm ve hastalık dalgası değil, aynı zamanda "ekonomik felaket" olacağını dile getiren Johnson, sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Başbakan Johnson kademeli olarak normale dönüleceğini ifade ederken bunun ne kadar süreceğini öngöremediğini, kısıtlamalardan çıkış kararlarının "mümkün olan en yüksek şeffaflıkla" alınacağını ifade etti. - LONDRA

Kaynak: İHA

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