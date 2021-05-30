Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, gizli törenle evlendi
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Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, gizli törenle evlendi

Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, gizli törenle evlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gizli bir törenle evlendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gizli bir törenle evlendi.

İngiltere'de 56 yaşındaki Başbakanı Boris Johnson, dün 33 yaşındaki nişanlısı Carrie Symonds ile bir Roma Katolik Kilisesi olan Westminster Katedrali'nde gizlice planlanan bir düğünle evlendi. Başbakanlık ofisinden bir sözcü, evliliğin dün öğleden sonra "küçük bir törenle" gerçekleştiğini belirterek, çiftin gelecek yaz aile ve arkadaşlarıyla tekrar kutlama yapacağını ve balayının da o zamana kadar erteleneceğini sözlerine ekledi.

İngiltere'de mevcut Covid-19 kısıtlamaları kapsamında en fazla 30 kişinin davet edilebildiği düğün için misafirlerin yalnızca son dakikada bilgilendirildiği belirtildi. Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, düğüne kimlerin davet edildiğine ve Johnson'ın meslektaşlarından herhangi birinin konuklar arasında olup olmadığına dair ayrıntı verilmedi.

Gizlice gerçekleştirilen nikahı, geçen yıl çiftin oğulları Wilfred'i vaftiz eden Peder Daniel Humphreys tarafından kıyıldığı aktarıldı.

İngiltere'de 200 yıldan bu yana görevdeyken evlenen ilk başbakan

İngiltere'de yaklaşık 200 yıldan bu yana Başbakanlık görevindeyken evlenen ilk Başbakan olan Johnson'ın, Symonds ile yaptığı evliliğin Johnson'ın üçüncü evliliği olduğu biliniyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Aşı Bakanı Nadhim Zahawi ve İş ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey de dahil olmak üzere çok sayıda siyasetçi çifti evlilikleri üzerine tebrik etti.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, gizli törenle evlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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