İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemlere uyun çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemlere uyun çağrısı Açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halktan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri ciddiye almalarını isteyerek "Tartışmasız önümüzde zor aylar var. Bu basit kuralları birlikte takip edersek bu kışı atlatacağız." dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemlere uyun çağrısı Açıklaması
22.09.2020 23:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:44

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halktan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri ciddiye almalarını isteyerek "Tartışmasız önümüzde zor aylar var. Bu basit kuralları birlikte takip edersek bu kışı atlatacağız." dedi.

Johnson, salgına karşı ülke genelinde alınan yeni önlemlere ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, önlemlerle halkın özgürlüğünü kısıtlamayı istemediğini ve bu konuda isteksiz olduğunu ancak salgına karşı tedbirsiz olunduğu takdirde de çok ciddi sonuçlarla karşılaşılacağını söyledi.

Ülkede alınacak ikinci bir ulusal karantina kararının yalnızca halkın geçim kaynaklarına tehdit oluşturmayacağını aktaran Johnson, aynı zamanda toplumsal ilişkilerinde ciddi zarar görebileceğine dikkati çekti.

Johnson, alınan yeni önlemler kapsamında, perşembe gününden itibaren tüm bar ve restoranların sadece masalara hizmet vereceğini ve bu yerlerin saat 22.00'de kapanacağını, maske takma zorunluluğunun ise perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli olacağını ve pazartesiden itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısının 30'dan 15'e düşürüleceğini duyurdu.

Halkın tedbirleri ciddiye almaması durumunda daha geniş kısıtlamalara da gidebilecekleri uyarısında bulunan Johnson, şunları kaydetti:

"İnsanları kendi risklerini almaya bırakamayız. Kovid-19'lu olmanın trajik gerçekliği şudur ki sizin hafif öksürüğünüz başkasının ölüm çanı olabilir. Tarihimizde hiçbir zaman toplumsal kaderimiz ve sağlığımız tamamen bireysel davranışımıza bağlı olmadı. Tartışmasız önümüzde zor aylar var. Bu basit kuralları birlikte takip edersek bu kışı atlatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Kemal Ayvaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mbaye Diagne Eddie Newton Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemlere uyun çağrısı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 00:02:11. #1.14#
title