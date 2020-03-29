İngiltere Başbakanı Johnson'dan 30 milyon haneye korona mektubu
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Boris Johnson, İngiltere, Güncel

İngiltere Başbakanı Johnson'dan 30 milyon haneye korona mektubu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 30 milyon haneye gönderilecek mektupla halka "İşler iyileşmeden önce daha da kötüleşecek" uyarısında bulundu.

29.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:40
İngiltere Başbakanı Johnson'dan 30 milyon haneye korona mektubu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 30 milyon haneye gönderilecek mektupla halka "İşler iyileşmeden önce daha da kötüleşecek" uyarısında bulundu.

İngiltere'de geçtiğimiz Cuma günü korona virüsü testi pozitif çıkınca kendisini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Jonhson, 30 milyon hane halkına gönderilmek üzere mektup yazdı. Başbakan Johnson, korona virüsü krizine yönelik, "İşler iyileşmeden önce daha da kötüleşecek" uyarısında bulunarak, İngiltere'deki her bir haneye korona virüsü tedbirleri ile ilgili mektup gönderdiğini açıkladı.

Başbakan Johnson, gerekirse İngiltere'de daha katı kısıtlamaların uygulanabileceğini belirterek, "Başlangıçtan itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştık. Bilimsel ve tıbbi tavsiyelerin bize yapmamız gerektiğini söylediği şey buysa, daha ileri gitmekte tereddüt etmeyiz" dedi.

Johnson vatandaşlarına seslenerek, "Biz doğru hazırlıkları yapıyoruz ve hepimiz kuralları takip edersek daha az hayat kaybedilecek ve yaşam daha erken normale dönebilecektir" ifadelerini kullandı.

Mektubunda salgını "ulusal acil durum anı" olarak tanımlayan Johnson, hükümetin Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) baskı yapmamak için evde kalma kurallarını yineledi. Kısıtlamaların aileler üzerinde finansal etkisi olacağını ifade eden Johson, bakanların işçiler ve işletmeler için milyarlarca sterlin yardım edeceğini hatırlattı. Johson, "Hükümet, masaya yiyecek koymanıza yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yapacak" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson, ayrıca doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının yanı sıra en savunmasız kişilere yardım etmek için gönüllü olan yüz binlerce kişinin de çalışmalarından övgüyle bahsetti. Boris Johnson'ın mektubunun yanında el yıkama, korona virüsü semptomları ve evden ayrılma konusunda tavsiyelerine dair bir broşür de yer alıyor.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Profesör Stephen Powis, ülkede hızla yayılan korona virüsü salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, yoğun bakım kapasitesinin yetersiz olduğunu, bu nedenle toplam ölü sayısının 20 binin altında olmasının ülke için "iyi bir sonuç" olacağını ifade etti.

İngiltere'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 19'a, vaka sayısı ise 17 bin 89'a yükseldi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İHA

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