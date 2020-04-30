İngiltere Başbakanı Johnson: Covid-19'da en yüksek noktayı gördük, çıkış planı yakında

İngiltere Başbakanı Johnson: Covid-19'da en yüksek noktayı geçtik, çıkış planı yakında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarda Covid-19'un zirveyi gördüğünü söyledi. Johnson, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile ilgili yol haritasını yakında açıklayacağını belirtti.

Diğer Avrupa ülkelerinin karantinadan çıkış planlarını açıklamasının ardından İngiliz hükümeti üzerinde bir baskı oluştu. Mart ayında İngiltere'de ilan edilen kısıtlamalar en az 7 Mayıs'a kadar sürecek. Euronews.com'da Görüntüle