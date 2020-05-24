- İngiltere Başbakanı Johnson, Başdanışmanı Cummings'i savundu- "Cummings, sorumlu, yasal ve...
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- İngiltere Başbakanı Johnson, Başdanışmanı Cummings'i savundu- "Cummings, sorumlu, yasal ve...

- İngiltere Başbakanı Johnson, Başdanışmanı Cummings'i savundu "Cummings, sorumlu, yasal ve dürüstçe davrandı" İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden Başdanışmanı Cummings'i savunarak, "Cummings, sorumlu, yasal ve dürüstçe davrandı" dedi.

24.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:43

- İngiltere Başbakanı Johnson, Başdanışmanı Cummings'i savundu

"Cummings, sorumlu, yasal ve dürüstçe davrandı"

LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden Başdanışmanı Cummings'i savunarak, "Cummings, sorumlu, yasal ve dürüstçe davrandı" dedi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings'in karantina kurallarını ihlal ederek, Londra'da ki evinden eşi ve çocuğu ile 400 kilometre uzaklıktaki ebeveynlerinin yanına gittiği iddia edilmişti. İddianın ardından muhalefet cephesinde Cummings'e istifa çağrısı yapılmıştı. Başbakan Johnson, bugün yaptığı açıklamada başdanışmanına yöneltilen karantina kurallarını ihlal ettiği iddialarını reddetti. Johnson, "Cummings, sorumlu, yasal ve dürüstçe davrandı" ifadelerini kullandı. Başbakan Johnson, "Cummings, her babanın ve her ebeveynin içgüdülerini izlediği gibi hareket etti" dedi.

Öte yandan Başbakan, başdanışmanının karantina altında yaptığı bazı davranışların ise "açıkça yanlış" olduğunu dile getirdi.

- İngiltere Başbakanı Johnson, Başdanışmanı Cummings'i savundu- 'Cummings, sorumlu, yasal ve...

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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