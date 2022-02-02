İngiltere Başbakanı Johnson, "Başbakana Sorular" oturumu için "10 Numara"dan ayrıldı
AA, Bilal Acar - Güncel
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Başbakanlık binası "10 Numara"dan genel görüntü İngiltere Başbakanı Johnson'un binadan çıkışı İngiltere Başbakanı Johnson'un aracına binişi İngiltere Başbakanı Johnson'un aracının ilerleyişi LONDRA (AA) İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana...
Başbakanlık binası "10 Numara"dan genel görüntü
İngiltere Başbakanı Johnson'un binadan çıkışı
İngiltere Başbakanı Johnson'un aracına binişi
İngiltere Başbakanı Johnson'un aracının ilerleyişi
LONDRA (AA) İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna katılmak için Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.