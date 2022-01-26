İngiltere Başbakanı Johnson, "Başbakana Sorular" oturumu için "10 Numara"dan ayrıldı - Haberler
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İngiltere Başbakanı Johnson, "Başbakana Sorular" oturumu için "10 Numara"dan ayrıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna katılmak üzere başkent Londra'daki Downing Street'te bulunan başbakanlık ofisinden ayrıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna katılmak üzere başkent Londra'daki Downing Street'te bulunan başbakanlık ofisinden ayrıldı.

İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakana Sorular oturumu için 10 Numara dan ayrıldı

İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakana Sorular oturumu için 10 Numara dan ayrıldı

İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakana Sorular oturumu için 10 Numara dan ayrıldı

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri

Avam Kamarası, Boris Johnson, Londra, Güncel, Haber

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