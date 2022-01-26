İngiltere Başbakanı Johnson, "Başbakana Sorular" oturumu için "10 Numara"dan ayrıldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna katılmak üzere başkent Londra'daki Downing Street'te bulunan başbakanlık ofisinden ayrıldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna katılmak üzere başkent Londra'daki Downing Street'te bulunan başbakanlık ofisinden ayrıldı.