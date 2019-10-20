İngiltere Başbakanı Johnson, AB'ye imzasız 'Brexit'i erteleme' mektubu gönderdi

20.10.2019 11:34

İngiltere Parlamentosu'nun dün yapılan oylamayla bir kez daha Avrupa Birliği'nden, Brexit'in (İngiltere'nin AB'den çıkışı) ertelenmesini talep etmesi üzerine Başbakan Boris Johnson Brüksel'e mecburi olarak erteleme talebi mektubu gönderdi ancak mektubun sonuna imzasını eklemedi.

Johnson'ın AB'ye kendi imzasını taşıyan ve Brexit'i ertelemenin hata olacağına inandığını yazdığı başka bir mektup daha gönderdiği ortaya çıktı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk erteleme talebini aldıklarını, AB liderleriyle talebe verilecek cevabı görüşeceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının Parlamento tarafından kabul edilmesini ve belirlenmiş olan 31 Ekim tarihinde Brexit'in gerçekleşmesini istiyor.

Dün Johnson'ın AB'den çıkış anlaşmasını oylamak üzere toplanan parlamento bir son dakika hamlesi yaparak, verilen bir önergeyle oylamayı engelleyip AB'den yeni bir uzatma talep etti.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den ihraç edilen milletvekillerinden Oliver Letwin'in önergesi, Johnson'ın AB'yle vardığı anlaşmanın, uygulanmasına yönelik ilgili tüm yasa tasarılarının Parlamento'dan geçmesine dek, oylanmamasını öngörüyordu.

İngiltere Parlamentosu, önergeyi 306'ya karşı 322 oyla kabul etti. Bu da Johnson'ı yasal olarak AB'den erteleme talep etmeye mecbur kıldı.

Muhalefet milletvekilleri, Başbakan Johnson'ın Parlamento'nun erteleme kararını alt etmeye çalışması halinde, kendisini mahkemede bulabileceğini söylüyor.

Başbakan Johnson geçen ay AB'den uzatma isteme konusunda "Bir çukurun dibinde ölürüm daha iyi" demişti.

İmzasız mektup

Parlamentodaki oylamayı erteyeleyen önergenin kabulünden birkaç saat sonra, Başbakan Johnson diplomatlarından AB'ye erteleme mektubunu göndermelerini istedi ancak mektubun altına imzasını atmadı.

İmzasıyla gönerdiği ikinci bir mektupta ise Johnson şahsi olarak Brexit'i ertelemenin hata olacağını düşündüğünü belirtti.

Mektupta İngiltere hükümetinin geçen hafta AB liderleriyle üzerinde uzlaşıya vardığı Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesi için çabalarını sürdüreceği iletildi.

Mektuplara eşlik eden ve İngiltere'nin AB büyükelçisi Tim Barrow'un kaleme aldığı bir notta da, ilk mektubun İngiltere Parlamentosu'nun kararının ardından yasaya uygun olarak gönderildiği aktarıldı.

BBC politika editörü Laura Kuenssberg, AB'ye üç mektup gönderilmesinin "tartışmalı" olduğu yorumunda bulundu ve bunun "Johnson'ın Parlamento'nun kararını alt etmeye çalışması" olarak yorumlanabileceğine dikkat çekti. Kuenssberg, bu durumun Johnson'a dava açılmasına neden olabileceğini de belirtti.

Johnson'ın mektupları göndermeden önce de Avrupalı liderleri arayarak, erteleme talep eden mektubun kendisinin değil parlamentonun mektubu olduğunu söylediği aktarıldı.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan üst düzey AB yetkilileri, Johnson'ın erteleme talebini içeren mektubunu göndermesi halinde, AB'nin Brexit'i yine erteleyeceğini söylemişti.

İngiltere dışındaki 27 AB ülkesinin büyükelçileri bugün bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada ise "Brexit'in yeniden ertelenmesi kimsenin çıkarına değildir" denildi.

Dün de başkent Londra'da binlerce kişi, herhangi bir Brexit anlaşmasının onaylanmadan önce referandumda oylanması talebiyle bir yürüyüş düzenledi.

23 Haziran 2016'da yapılan referandumdan yüzde 52 oyla Brexit kararı çıkmıştı.

İngiltere Parlamentosu daha önce Brexit Anlaşması'nı 3 kez reddetmişti.