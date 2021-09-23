İngiltere Başbakanı Johnson'a göre, iklim değişikliğinde kritik dönüm noktasına yaklaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere Başbakanı Johnson'a göre, iklim değişikliğinde kritik dönüm noktasına yaklaşıldı

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
İngiltere Başbakanı Johnson'a göre, iklim değişikliğinde kritik dönüm noktasına yaklaşıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim değişikliği konusunda "insanlığın büyüme zamanının" geldiğini ve "kritik bir dönüm noktasına yaklaşıldığını" belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim değişikliği konusunda "insanlığın büyüme zamanının" geldiğini ve "kritik bir dönüm noktasına yaklaşıldığını" belirtti.

Johnson, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasını iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdı.

İskoçya'da kasım ayında 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) yapılacağına işaret eden Johnson, "İki aydan kısa bir süre içinde, öğrenebileceğimizi, olgunlaşabileceğimizi ve nihayet sadece gezegenimize değil, kendimize de getirdiğimiz yıkımın sorumluluğunu üstlenebileceğimizi göstermemiz gereken kritik dönüm noktasına yaklaşıyoruz." dedi.

Ülkelerden iklim değişikliği konusunda bazı adımlar atmasını isteyen Johnson, bunlar arasında, 2050'ye kadar net sıfır karbondioksit emisyonunu sağlamak için toplu olarak taahhütte bulunmak, gelişmekte olan ülkelerin 2040 yılına kadar kömür kullanımına son vermesi ve gelişmiş ülkelerin bunu 2030'a kadar bitirmesi, Çin'in kömür kullanımını aşamalı sonlandırması, 2040'a kadar tüm dünyada satışa sunulacak sıfır emisyonlu araçlar üretilmesi, 2030'a kadar ağaç ve biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek ile tüm dünyada 10 milyar ağaç dikmeyi saydı.

"İnsanlığın büyüme zamanı geldi"

Mevcut yolda devam edilmesi durumunda, yüzyılın sonuna kadar sıcaklıkların 2,7 derece veya daha fazla artacağı uyarısında bulunan Johnson, "Bunun buz kütlelerine yapacakları bir yana, çölleşme, kuraklık, mahsul kıtlığını ve insanların daha önce görülmemiş bir şekilde kitlesel hareketleri göreceğiz. Bunlar bazı öngörülemeyen doğal olayları veya felaketler nedeniyle değil bizim yüzümüzden, şimdi yaptıklarımız yüzünden olacak." diye konuştu.

"İnsanlığın büyüme zamanı geldi" diyen İngiliz Başbakan, bilim insanlarının uyarılarını dinlemek gerektiğini söyledi.

Dünyanın yok edilemez bir oyuncak veya bir oyun odası olmadığını vurgulayan Johnson, "Günlük ve haftalık o kadar geri dönüşü olmayan zararlar veriyoruz ki bir milyon yıl dolmadan çok daha önce bu güzel gezegeni sadece bizim için değil, diğer birçok tür için fiilen yaşanmaz hale getirmiş olacağız. İşte bu yüzden Glasgow COP26 zirvesi insanlık için bir dönüm noktası." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Erdoğan, çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaştı

New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Erdoğan, çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaştı

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-4

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-4

 BM Libya Destek Misyonu (UNSMİL): Meşruiyet Dibeybe hükümetindedir

BM Libya Destek Misyonu (UNSMİL): Meşruiyet Dibeybe hükümetindedir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Düm Tek Tek Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cristiano Lionel Messi Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İngiltere Başbakanı Johnson'a göre, iklim değişikliğinde kritik dönüm noktasına yaklaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 13:23:27. #1.17#