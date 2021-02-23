İngiltere Başbakanı Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu
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İngiltere Başbakanı Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu

23.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:12
İngiltere Başbakanı Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Haziran'da ülkedeki tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının tamamen kaldırılabileceği konusunda "umutlu" olduğunu ancak "hiçbir şeyin garanti edilemeyeceğini" söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Haziran'da ülkedeki tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının tamamen kaldırılabileceği konusunda "umutlu" olduğunu ancak "hiçbir şeyin garanti edilemeyeceğini" söyledi.

Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinanın kaldırılması planına rağmen halkı kurallara uymaya devam ederek "ihtiyatlı" olmaya çağırdı.

Partisinden bazı milletvekillerinin, karantinanın 3 ayda değil de çok daha hızlı kaldırılması baskısı ile karşı karşıya kalan Johnson, dün açıkladığı 4 aşamalı planın her aşamasına geçişte tarihleri değil bilimsel verileri dikkate alacaklarını vurguladı.

Johnson, plana göre tüm kısıtlamaların 21 Haziran'da kaldırılıp kaldırılamayacağına ilişkin, "Umutluyum ama hiçbir şey garanti edilemez." dedi.

Aşıların etkisine dikkat çeken Johnson, böylece 21 Haziran'a "iyimserlikle bakabileceklerini" dile getirdi.

21 Haziran bekleniyor

Johnson, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu.

Kovid-19 nedeniyle 120 binden fazla kişinin öldüğü ülkede, aralık ayında tespit edilen virüsün daha bulaşıcı ve daha öldürücü bir türü, vakaları ve buna bağlı olarak ölümleri artırmıştı.

Bunun üzerine 5 Ocak'ta üçüncü kez ulusal çapta karantinaya gitme kararı alan ülke, bir yandan da aşılama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Hem karantinanın hem de aşılamanın etkisiyle vakaların ve ölümlerin azalması üzerine karantinanın kaldırılması gündeme gelmişti.

Bugüne kadar 17,7 milyon kişinin aşılandığı ülkede, tüm yetişkinlerin temmuza kadar aşılanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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