İngiltere Başbakanı Johnson: "1 Haziran'dan itibaren günde 10 bin yeni vaka izlenecek" İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Haziran'dan itibaren günde 10 bin korona virüs vakasının izleneceği 'test ve takip' sisteminin uygulamaya gireceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Haziran'dan itibaren günde 10 bin korona virüs vakasının izleneceği 'test ve takip' sisteminin uygulamaya gireceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün mecliste gerçekleştirdiği konuşmada, hükümetin korona virüsün yayılmasını engellemek için 'test, takip ve izleme' planının 1 Haziran'a kadar yürürlüğe gireceği taahhüdünü verdi. Haziran ayından itibaren günde 10 bin yeni korona virüs vakasının izleneceğini söyleyen Johnson, bugüne kadar bu uygulama için 24 bin temas izleyicisinin işe alındığını ifade ederek, Haziran'dan itibaren izleyici sayısının 25 bin kişiye ulaşacağını söyledi. Yeni bir akıllı telefon uygulamasının hazır olması ve programı gerçekleştirecek temas izleyicilerinin sayısı konusundaki endişelere rağmen operasyonun günler içinde hazır olacağına dair söz veren Johnson, "Test, takip ve izleme operasyonumuza dair güvenimiz var ve evet, 1 Haziran'a kadar yürürlükte olacak" dedi.

Başbakan Johnson, "Bu hastalığı yenmemize çok yardımcı olacak bir sisteme sahip olacağımız konusunda büyük bir güven duyuyorum" diyerek İngiltere'nin diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla test uyguladığını söyledi. Johnson, korona virüs testlerinin bu ayın sonuna kadar günde 200 bine ulaşacağını vurguladı.

İngiltere'nin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalardan çıkış planlarının bir parçası olan 'test, takip ve izleme sistemi' ile işletmeler ve okullar yeniden açıldığında korona virüs vakalarında yeni bir dalgalanmanın önlenmesi amaçlanıyor.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer tarafından Mart ayından bu yana bir izleme sistemi bulunmaması nedeniyle eleştirilen Johnson, dün Care England Genel Müdürü Profesör Dr. Martin Green'in bakım evlerindeki ölümler konusunda hükümeti suçlayan açıklamasına değindi. Johnson, hiç kimsenin açık izni olmadan bir bakım evine gönderilmediğini söyledi. Kendisini eleştiren İşçi Partisi Lideri Keir Starmer'a birlikte çalışabilmeleri için hükümeti destekleme çağrısında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA