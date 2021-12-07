İngiltere Başbakanı: "İlk belirtilere göre omicron varyantı deltadan daha bulaşıcı" - Haberler
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İngiltere Başbakanı: "İlk belirtilere göre omicron varyantı deltadan daha bulaşıcı"

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
İngiltere Başbakanı:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk belirtilerin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının delta varyantından "daha bulaşıcı" olduğunu gösterdiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk belirtilerin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının delta varyantından "daha bulaşıcı" olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Johnson, kabine toplantısında omicron varyantıyla ilgili son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık Sözcüsü, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başbakan, omicronun özellikleri hakkında sonuç çıkarmak için çok erken olduğunu ancak ilk belirtilerin, bunun deltadan daha bulaşıcı olduğu yönünde olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Sözcü, Başbakan'ın üst düzey ekibi arasında hükümetin bu kış Kovid-19'la mücadelede B planı önlemlerini getirip getirmemesi konusunda bir tartışma olmadığını da kaydetti.

336 Omicron vakası tespit edildi

Dün itibarıyla İngiltere'de 261, İskoçya'da 71 ve Galler'de 4 olmak üzere 336 omicron vakası tespit edilmişti.

İngiltere Sağlık Bakan Sajid Javid de omicron varyantının ülke genelinde birden fazla bölgede yayılmaya başladığını belirterek, "Bu, uluslararası seyahatle bağlantısı olmayan vakaları içeriyor. Bu nedenle artık İngiltere'nin birden fazla bölgesinde topluluk yayılımı olduğu sonucuna varabiliriz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

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