İngiltere Başbakanı Boris Jonhson: Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım
İngiltere Başbakanı Boris Jonhson daha önce İşçi Partisi'nin kalesi konumunda bulunan ancak son seçimde Muhafazakar Parti'ye oy veren bölgede halka hitap etti. Johnson, "Bana güvendiniz, bu güveninizi boşa çıkarmayacağıma söz veriyorum." dedi
15.12.2019 00:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 00:17
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sürecinde gerilen halkı "konuyu kapatmaya" ve "iyileşmenin başlamasına izin vermeye" çağırdı.
Johnson, sonuçların belli olmasının ardından ülkenin kuzeyini ziyaret etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com