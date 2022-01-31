İngiltere Başbakanı Boris Johson Avam Kamarası'nda özür diledi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İngiltere Başbakanı Boris Johson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Başbakanlık Konutu'nda Covid-19 kısıtlamaları sırasında düzenlenen partiler hakkında özür dileyerek, salgında insanlardan fedakarlıklar yapmalarını istediklerini ve insanların duyduğu öfkeyi anladığını ifade etti.
İngiltere Başbakanı Boris Johson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Başbakanlık Konutu'nda Covid-19 kısıtlamaları sırasında düzenlenen partiler hakkında özür dileyerek, salgında insanlardan fedakarlıklar yapmalarını istediklerini ve insanların duyduğu öfkeyi anladığını ifade etti.
İhlas Haber Ajansı - Güncel