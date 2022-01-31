İngiltere Başbakanı Boris Johson Avam Kamarası'nda özür diledi - Haberler
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İngiltere Başbakanı Boris Johson Avam Kamarası'nda özür diledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İngiltere Başbakanı Boris Johson Avam Kamarası'nda özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Başbakanlık Konutu'nda Covid-19 kısıtlamaları sırasında düzenlenen partiler hakkında özür dileyerek, salgında insanlardan fedakarlıklar yapmalarını istediklerini ve insanların duyduğu öfkeyi anladığını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Başbakanlık Konutu'nda Covid-19 kısıtlamaları sırasında düzenlenen partiler hakkında özür dileyerek, salgında insanlardan fedakarlıklar yapmalarını istediklerini ve insanların duyduğu öfkeyi anladığını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Avam Kamarası, Koronavirüs, Başbakanlık, England, Politika, Güncel, Haber

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