İngiltere Başbakanı Boris Johsnon, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot'un İngiltere'ye uçuşlarını yasaklandığını... - Haberler
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İngiltere Başbakanı Boris Johsnon, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot'un İngiltere'ye uçuşlarını yasaklandığını...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Başbakanı Boris Johsnon, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot'un İngiltere'ye uçuşlarını yasaklandığını...

İngiltere Başbakanı Boris Johsnon, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot'un İngiltere'ye uçuşlarını yasaklandığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johsnon, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot'un İngiltere'ye uçuşlarını yasaklandığını duyurdu. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - Politika

England, Rusya, Rus, Politika, Haberler

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