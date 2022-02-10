İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve Rusya arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve Rusya arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve Rusya arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz. Ancak diyaloğa da açığız" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika