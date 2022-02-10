İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve Rusya arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz. Ancak diyaloğa da açığız" dedi. - BRÜKSEL

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