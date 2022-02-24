İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi. - LONDRA
İhlas Haber Ajansı - Politika