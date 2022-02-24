İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi. - Haberler
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson,

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Birleşik Krallık, Boris Johnson, Rus, Politika, Haberler

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