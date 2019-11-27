İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisindeki İslamofobi için özür diledi
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisindeki İslamofobi için özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti'de İslamofobinin yol açtığı "incinme ve kırgınlıklar" için özür diledi

27.11.2019 19:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:41
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisindeki İslamofobi için özür diledi

Başbakanı , Muhafazakar Parti'de İslamofobinin yol açtığı "incinme ve kırgınlıklar" için özür diledi.


Johnson, Cornwall kentindeki Goonhilly Uydu Yer İstasyonu'nu ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Açıkçası, Muhafazakar Parti'de antisemitizm, İslamofobi ya da ne varsa sıfır tolerans gösteriyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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