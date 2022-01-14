İngiltere Başbakanı Boris Johnson Özür Diledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Özür Diledi

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İngiltere'nin ilk karantina kurallarının yürürlükte olduğu 20 Mayıs 2020'de, Başbakanlık çalışanlarının "içkini al, gel" şeklinde bahçede buluşmaya davet edildiği ortaya çıktı.

İngiltere'nin ilk karantina kurallarının yürürlükte olduğu 20 Mayıs 2020'de, Başbakanlık çalışanlarının "içkini al, gel" şeklinde bahçede buluşmaya davet edildiği ortaya çıktı. Davetin Başbakan'ın özel sekreterinin e-mail adresinden 100 kişiye ulaştırıldığı ve 40 kişinin bahçede buluştuğu anlaşıldı

Adnan Menderes'in idam edilmeden önce yazdığı satırlar gün yüzüne çıktı: Ölüm sizi takip edecek

Adnan Menderes'in idam edilmeden önce yazdığı satırlar gün yüzüne çıktı: Ölüm sizi takip edecek

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title