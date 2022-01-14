İngiltere Başbakanı Boris Johnson Özür Diledi
İngiltere'nin ilk karantina kurallarının yürürlükte olduğu 20 Mayıs 2020'de, Başbakanlık çalışanlarının "içkini al, gel" şeklinde bahçede buluşmaya davet edildiği ortaya çıktı.
İngiltere'nin ilk karantina kurallarının yürürlükte olduğu 20 Mayıs 2020'de, Başbakanlık çalışanlarının "içkini al, gel" şeklinde bahçede buluşmaya davet edildiği ortaya çıktı. Davetin Başbakan'ın özel sekreterinin e-mail adresinden 100 kişiye ulaştırıldığı ve 40 kişinin bahçede buluştuğu anlaşıldı
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