İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna'ya değil,...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Birleşik Krallık savunmaya devam edecektir" dedi. - LONDRA
İhlas Haber Ajansı - Politika