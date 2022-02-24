İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Birleşik Krallık savunmaya devam edecektir" dedi. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - Politika