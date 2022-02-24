İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna'ya değil,... - Haberler
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna'ya değil,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson,

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Birleşik Krallık savunmaya devam edecektir" dedi. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Birleşik Krallık, Boris Johnson, Ukrayna, Politika, Haberler

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