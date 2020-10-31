İngiltere'de 5 Kasım'dan sonra 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
31.10.2020 22:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:36
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de 5 Kasım tarihinden 2 Aralık'a kadar sürecek olan 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de 5 Kasım tarihinden 2 Aralık'a kadar sürecek olan 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı