İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın partisi ara seçimde kritik sandalyeyi kaybetti
İngiltere'nin Galler bölgesinde yapılan ara seçimlerde Avrupa Birliği taraftarı Liberal Demokratlar daha önce muhafazakarlara ait olan bir sandalyeyi kazandı
İngiltere'nin Galler bölgesinde yapılan ara seçimlerde Avrupa Birliği (AB) taraftarı Liberal Demokratlar daha önce muhafazakarlara ait olan bir sandalyeyi kazandı.
Brecon ve Radnorshire seçim bölgesinde bin 425 daha fazla oy alan Liberal Demokrat aday Jane Dodds Avam kamarasına seçildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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