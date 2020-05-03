İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın oğluna 'hayatını kurtaran' doktorların ismi verildi
03.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:51
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın yeni doğan oğullarına İngiliz liderin 'hayatını kurtaran" doktorlar ile büyükbabalarının ismi verildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın yeni doğan oğullarına İngiliz liderin 'hayatını kurtaran" doktorlar ile büyükbabalarının ismi verildi.
Symonds, Instagram hesabından "Wilfred Lawrie Nicholas Johnson'ı takdim ediyorum" notuyla oğluyla bir fotoğrafını paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com