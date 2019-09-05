İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi, Muhafazakar Parti'den ve bakan yardımcılığı...

05.09.2019 14:39

Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, "Ulusal çıkarlarımız ve aileme sadakatin arasında bölündüm" diyerek, Üniversiteler ve Bilimden Sorumlu Eğitim Bakanı Yardımcılığı görevinden ve Boris Johnson'ın lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'den istifa etti.

Jo Johnson, Twitter'da yaptığı paylaşımda, bunun "çözümü olmayan bir gerilim" yarattığını ve milletvekilliği ile bakanlık görevlerinin başka bir isim tarafından yürütülmesinin zamanı geldiğini belirtti.

Johnson, olası bir erken genel seçimde yeniden aday olmayacak.

2016'da Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış referandumunda AB'de kalınmasından yana oy kullanan Jo Johnson, Brexit karşıtı. Daha önce de referandumun tekrar edilmesi çağrısı yapmıştı.

2010'dan bu yana milletvekili olan Johnson, bir önceki başbakan Theresa May'in Brüksel'le vardığı Brexit anlaşmasına karşı çıkarak, ulaştırma bakan yardımcılığından istifa etmişti.

Theresa May'in istifasının ardından Temmuz ayında göreve gelen Boris Johnson, kardeşini yeniden bakan yardımcısı yapmıştı.

Başbakan Boris Jonhson, henüz kardeşinin istifasıyla ilgili bir yorum yapmadı. Johnson, 31 Ekim'e kadar Brüksel'le yeni bir anlaşma sağlanamazsa anlaşmasız ayrılıktan yana. Ancak parlamento, anlaşmasız ayrılığı engelleyen ve Brexit'in Ocak 2020'ye ertelenmesini sağlayan bir yasa teklifini Çarşamba günü kabul etti.

Lordlar Kamarası ve Kraliçe'nin onayıyla teklif yasalaşana kadar geçen süreç için, Boris Johnson erken seçim çağrısı yaptı. Ancak önceliğin teklifin yasalaşması olduğunu belirten muhalefetteki İşçi Partisi, erken seçime de şimdilik karşı çıkıyor.