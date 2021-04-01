İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın etnik azınlıklar danışmanı istifa edecek
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın etnik azınlıklar danışmanı istifa edecek

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın etnik azınlıklar danışmanı istifa edecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın etnik azınlıklar danışmanı Samuel Kasumu gelecek ay görevinden ayrılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın etnik azınlıklar danışmanı Samuel Kasumu gelecek ay görevinden ayrılacak. Kasumu Şubat'ta Johnson'a istifasını sunmuş ancak sonradan bu kararını geri almıştı.

Samuel Kasumu istifa mektubunda iktidardaki Muhafazakar Parti'nin "ayrımcılığa dayalı bir siyaset izlediğini" söylemişti.

Kasumu istifasını Aşı Programından Sorumlu Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi'yle görüştükten sonra geri almıştı.

Başbakanlık kaynakları, konuyla ilgili yaptıkları son açıklamada, Kasumu'nun istifasının Irk ve Etnik Eşitsizlikler Komisyonu'nun dün açıkladığı raporla ilgisi olmadığını söyledi.

25 Mayıs 2020'de ABD'nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd'un beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Değerlidir) protestoları üzerine oluşturulan komisyon, raporunda, "Birleşik Krallık sistemi, artık etnik azınlıklara yönelik ayrımcılık üzerine kurulu değil" tespitinde bulunmuştu.

'Sistematik ırkçılık görmezden geliniyor'

Siyahlar ve etnik azınlık gruplarının hakları için çalışan aktivistler bu raporun ülkedeki sistematik ırkçılığı görmezden geldiğini söyleyerek rapora tepki göstermişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi de hükümeti kurumsal ırkçılığı gizlemeye çalışmakla suçlamıştı.





Lordlar Kamarası üyesi, eski Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Simon Woolley de raporu eleştirmiş ve "Müzmin ırksal eşitsizliği kabul etme ve bununla mücadele etme söz konusu olunca Başbakanlık'ta kriz çıkıyor" demişti.

Kasumu'nun istifa kararını geçen hafta Başbakanlığa bildirdiği ve Covid aşısıyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önleme çalışmalarına odaklanmak istediği belirtiliyor.

İstifa kararıyla ilgili olarak şu ana kadar Kasumu ve Başbakanlık bir açıklama yapmadı.

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